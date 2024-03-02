Российские ПВО предотвратили атаку БПЛА по Ленинградской области

Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить попытку властей Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло два громких взрыва. Об этом сообщили жители города Ломоносов, который входит в состав Петродворцового района города. Отмечается, что взрывы были слышны недалеко от порта Бронка. По предварительным данным, над Финским заливом был сбит БПЛА. Telegram-канала 112 сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

При этом взрыв произошел недалеко от электрической подстанции, расположенной на улице Шефской в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал о повреждениях после ЧП в Санкт-Петербурге.