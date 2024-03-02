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Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Авдеевки

Вице-премьер Хуснуллин сообщил о планах по оперативному восстановлению Авдеевки

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя РФ Марат Хуснуллин заявил в Telegram-канале, что, как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет оперативно все восстановить.

По итогам рабочей поездки в Донецкую народную республику (ДНР) Хуснуллин отметил, что город Авдеевка, который является одним из старейших поселений Донбасса, пострадал примерно так же, как Мариуполь.

«Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно все восстановить. При необходимости мы сможем мобилизовать все силы, как это делаем в других городах новых регионов», — написал вице-премьер.

По его словам, уже в ближайшее время начнутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения.

До этого Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что в ДНР строители восстанавливают историческую часть Мариуполя.

В начале февраля вице-премьер сообщил, что в Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома.

Ранее в ДНР рассказали об особенностях подбитого под Авдеевкой танка M1 Abrams.

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