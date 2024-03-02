Эксперт Глазунов назвал слабое место обороны Украины

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал нехватку снарядом слабым местом обороны Украины. Об этом пишет «Лента.ру».

«Как сказал один украинец, если раньше они делали по 600 выстрелов из миномета по нам, по противнику, то сегодня если шесть-десять в день они сделают, это считается хорошо, то есть снарядный голод ощущается», — заявил Глазунов.

По словам эксперта, сохранение такого снарядного голода в течение двух месяцев может заставить ВСУ отступать «аж до Одессы либо до Приднестровья», поскольку подавление огневых точек ВСУ непрерывными ударами российской артиллерии лишит их возможности сопротивляться.

До этого британский депутат Боб Сили в статье для Spectator писал, что ВСУ обречены на скорый крах из-за отсутствия снарядов. Он отметил, что западные государства слишком медленно вооружает Украину и не выполняют данные ранее общения по снабжению республики оружием.

Ранее NBC писало, что ВСУ вынуждены нормировать использование боеприпасов.