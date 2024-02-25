ВСУ вынуждены экономить снаряды

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки, что сказывается на способностях ВСУ защищать свои позиции. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Нехватку боеприпасов связывают с возникшими в Вашингтоне сложностями с одобрением новой помощи Киеву. Как сообщили представители Украины в эфире телеканала, страны Запада «один из самых критических моментов подвели» Киев.

До этого специалисты издания The Spectator заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов.

Авторы издания утверждали, что военные России выпускали по 10 тысяч снарядов ежедневно. ВСУ же в ответ могли лишь выпустить по 1,5 тыс., отметили в материале. Неравенство сделало поражение неизбежным, говорится в материале. Обозреватель отметил, что нежелание западных союзников Киева продолжать поддерживать Украину привело к печальному исходу для ее армии, а также к сложной ситуации для бойцов ВСУ на фронте.

Позже президент США Джо Байден указал на нехватку боеприпасов у ВСУ и призвал конгресс выделить помощь.

Ранее ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.