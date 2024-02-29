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В Британии предрекли скорое поражение ВСУ из-за отсутствия боеприпасов

The Spectator: ВСУ обречены на скорый крах из-за отсутствия снарядов

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Alex Babenko/AP

Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожает быстрое поражение из-за отсутствия снарядов, которые ЕС и США так и не смогли поставить украинской армии. С таким заявлением выступил британский депутат Боб Сили в статье для газеты The Spectator.

«Киев постепенно начинает проигрывать войну против России, потому что у него не хватает боеприпасов», — утверждает парламентарий.

По мнению собеседника издания, западные государства слишком медленно вооружает Украину и не выполняют данные ранее общения по снабжению республики оружием. Государства Евросоюза ранее обязались поставить 1 млн снарядов в 2023 году, но на самом деле они поставили едва треть. Задержка в конгрессе крупного пакета помощи от США также ограничивает поставки боевых припасов. Вместе с тем Россия перешла на экономическую основу военного времени: 40% госрасходов сейчас приходится на нужды армии.

«В результате Украина начала терять территории», — считает Сили.

По словам побывавшего на Украине депутата, солдаты ВСУ недовольны тем, что у них заканчиваются артиллерийские снаряды для ответного огня по российским позициям.

«Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа, а Европу ждет большая опасность», — заключается в материале.

До этого в США заявили, что ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot.

Ранее в НАТО предупредили об иссякающих запасах снарядов у ВСУ.

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