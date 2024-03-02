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Командир «Ахмата» рассказал, что военные услышали в послании Путина

Алаудинов: бойцы ВС РФ в послании Путина услышали гарантии, что их не оставят

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что бойцы специальной военной операции (СВО) услышали в послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Он отметил, что для военнослужащих на передовой очень важны «твердость верховного главнокомандующего в постановке задач, ну и готовность его идти до конца, до того момента, когда мы четко не победим».

Как заявил Алаудинов, это было «самое социальное послание», в котором президент говорил о социальных программах и их финансировании.

Как заявил командир «Ахмата», социальные программы очень важны для военных, которые находятся на передовой. Эти программы направлены на то, чтобы помочь бойцам на передовой и их семьям. Алаудинов добавил, что бойцам дали «четкие гарантии того, что они и их близкие не останутся сами с собой и со своими проблемами».

До этого в Общественной палате РФ назвали программой действия послание президента.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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