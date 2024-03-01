Байден «собрался» доставлять гуманитарную помощь по воздуху на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оговорился, предложив поставлять гуманитарную помощь по воздуху в сектор Газа — вместо этого он заявил, что собирается помогать Украине. Об этом сообщает портал Forth.

«[Соединенные Штаты. — «Газета.ru»] присоединятся к друзьям из Иордании и других стран с тем, чтобы обеспечить доставку грузов на Украину по воздуху», — заявил Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

Продолжая выступление, американский лидер все же вернулся к теме сектора Газа, заявив, что территория палестинского анклава тяжело пострадала в ходе боевых действий с Израилем. Позднее в пресс-службе Белого дома поправили Байдена, отметив, что насчет воздушной доставки грузов он говорил про Палестину.

До этого президента Соединенных Штатов Байдена встревожили пропалестинские протесты у домов высокопоставленных чиновников.

Ранее в США пообещали в скором времени представить соглашение о прекращении огня в Газе.