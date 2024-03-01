Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден «собрался» доставлять гуманитарную помощь по воздуху на Украину

Байден вновь оговорился, предложив поставлять гумпомощь по воздуху в сектор Газа

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оговорился, предложив поставлять гуманитарную помощь по воздуху в сектор Газа — вместо этого он заявил, что собирается помогать Украине. Об этом сообщает портал Forth.

«[Соединенные Штаты. — «Газета.ru»] присоединятся к друзьям из Иордании и других стран с тем, чтобы обеспечить доставку грузов на Украину по воздуху», — заявил Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

Продолжая выступление, американский лидер все же вернулся к теме сектора Газа, заявив, что территория палестинского анклава тяжело пострадала в ходе боевых действий с Израилем. Позднее в пресс-службе Белого дома поправили Байдена, отметив, что насчет воздушной доставки грузов он говорил про Палестину.

До этого президента Соединенных Штатов Байдена встревожили пропалестинские протесты у домов высокопоставленных чиновников.

Ранее в США пообещали в скором времени представить соглашение о прекращении огня в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами