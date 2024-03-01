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Российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

МО РФ: российские штурмовики Су-25 ударили по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Российские штурмовики Су-25 смогли нанести удар по опорному пункту Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В составе боевых пар летчики на скорости около 900 километров в час, огибая рельеф местности, приблизились к линии боевого соприкосновения», — следует из сообщения.

В Минобороны отметили, что удары были нанесены снарядами 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить две ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM, 35 снарядов HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российское оборонное ведомство сообщало, что ВСУ за минувшую неделю потеряли более 2,8 тыс. военнослужащих, семь танков, 16 бронемашин и 24 артиллерийских орудия на Донецком направлении.

Ранее российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино.

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