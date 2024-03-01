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Бойцы ЦВО подбили два танка Abrams

Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили два американских танка Abrams

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Mindaugas Kulbis/AP

Бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов. Об этом сообщил командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат», передает РИА Новости.

«Это было в тот день (26 февраля), спустя какое-то время. По дальности сказать не можем, но улетели достаточно далеко. Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк», — сообщил Коловрат.

По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху.

До этого «Коловрат» сообщал, что ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams в зоне СВО, нанеся два удара.

Отмечается, что подбитый Abrams предложили установить около посольства США в Москве. Однако эксперты считают, что это больше подходит для разовой акции, после чего лучшее место образцу военной техники в подмосковном парке «Патриот».

Ранее сообщалось, что за неделю боев потери ВСУ превысили семь тысяч человек.

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