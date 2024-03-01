Российские военные предотвратили атаку диверсантов ВСУ

Российские военные предотвратили попытку высадки украинских диверсантов ВМС в районе Тендровской косы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

«Подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы», — следует из сообщения.

Кроме этого, российское войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктах Вербовое, Приморское, Новопокровка, Малая Токмачка, Орехов и Нестерянка в Запорожской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) 7370 человек. На Херсонском направлении за последнюю неделю украинская сторона потеряла до 290 бойцов, три танка, четыре бронемашины, 34 автомобиля и 16 артиллерийских орудий.

1 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины.