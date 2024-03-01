Назван российский штурмовик, вызывающий страх у противников

Российский штурмовик Су-25 «Грач» вызывает страх у противников. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого передает «Лента.ру».

«Су-25 — это достаточно грозная боевая машина, которая прошла испытания и в Афганистане, и в Сирии, сейчас она эффективно используется на Украине. Су-25 — это великолепная машина, которую боятся все, кто с ней соприкасался», — сказал он.

1 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю уничтожили пусковую установку С-300 и боевую машину ЗРК Nasams норвежского производства.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России в период с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и дронами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ средствами ПВО за прошедшую неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

До этого начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон сказал, что Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль три поселка под Авдеевкой.