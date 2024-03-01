Финляндия направит на учения НАТО 12 истребителей F/A-18 Hornet

Финляндия намерена направить для участия в учениях НАТО Nordic Response 12 истребителей F/A-18 Hornet. Военные учения пройдут с 4 по 15 марта в Норвегии, сообщили финские ВВС, передает РИА Новости.

«В учениях примут участие 12 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet и около 250 человек из состава ВВС», — следует из сообщения.

Отмечается, что в учениях примут участие свыше ста самолетов из стран – членов НАТО, в частности, Швеция, Норвегия, Финляндия. При этом в учениях будут задействованы самолеты-заправщики, боевые и транспортные вертолеты.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия воспринимает готовящиеся учения Nordic Response в Норвегии, Финляндии и Швеции как эскалацию напряженности и подготовит ответные меры. По словам Захаровой, учения нанесут ущерб скандинавским странам, особенно Норвегии, которая, по мнению представителя МИД, добровольно отказывается от своего суверенитета.

Также Захарова предупредила, что военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Апокалипсис в случае войны Запада с Россией.