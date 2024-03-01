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Рогов сравнил главу Пентагона с маньяком, одержимым войной

Рогов сравнил главу Пентагона Остина с маньяком, одержимым идеей уничтожить мир

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о возможном конфликте с Россией напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, повестка вооруженного противостояния с Россией стала определяющей в западных элитах.

Рогов напомнил, что в XIX веке российские солдаты одержали победу над войском Наполеона Бонапарта и дошли до Парижа, спустя сто лет поражение ждала гитлеровская Германия, напавшая на СССР.

«Такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит», — заявил Рогов.

При этом эксперт отметил, что на Западе до сих пор есть политики, которые осознают, что конфликт с Россией никому ничего хорошего не принесет.

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что нельзя дать Украине проиграть — тогда Россия будет воевать с НАТО. Не зря страны Балтии уже боятся быть следующими, считает он. Поэтому, по его словам, Украине очень нужна новая американская помощь. В России слова Ллойда сочли «безумной» угрозой, предрекли НАТО «печальную» участь Украины и напомнили, что Россия — крупнейшая ядерная держава. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом.

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