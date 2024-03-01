Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили, что не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны России

Джоанэ: НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России

close
100%
Visar Kryeziu/AP Photo

НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете El Pais.

При этом он отметил, что заявления российских властей «сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие».

Также Джоанэ рассказал, что у Североатлантического плана пока нет намерений или планов по размещению войск на Украине, даже если на это пойдут союзники.

«Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно», — сказал замгенсека НАТО.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и риторика стран Запада грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. В том числе он напомнил об угрозах в отношении России.

Глава государства подчеркнул, что и у РФ есть оружие, которое может поражать цели на территории западных стран. Политик назвал бредом утверждения о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

Ранее Die Welt сообщал, что слова Путина о применении ядерного оружия вызвали панику в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами