В НАТО заявили, что не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны России

НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете El Pais.

При этом он отметил, что заявления российских властей «сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие».

Также Джоанэ рассказал, что у Североатлантического плана пока нет намерений или планов по размещению войск на Украине, даже если на это пойдут союзники.

«Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно», — сказал замгенсека НАТО.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и риторика стран Запада грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. В том числе он напомнил об угрозах в отношении России.

Глава государства подчеркнул, что и у РФ есть оружие, которое может поражать цели на территории западных стран. Политик назвал бредом утверждения о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

Ранее Die Welt сообщал, что слова Путина о применении ядерного оружия вызвали панику в Германии.