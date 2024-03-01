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Военкор Котенок рассказал, как российским войскам удалось взять Авдеевку

Военкор Котенок: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке из-за спящего пулеметчика

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России прорвали украинскую оборону в Авдеевке (ДНР) из-за уснувшего пулеметчика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться», — поделился военкор.

По его словам, подготовленных позиций у Вооруженных сил Украины на этом участке не было, они покинули город.

Один из российских солдат, участвовавших в операции по взятию Авдеевки, рассказал, что, после того как уснувший украинский пулеметчик был ликвидирован, ВС РФ всю ночь обстреливали «Чебурашку» (украинский укрепленный район. — Прим. ред.) и воинскую часть. Собеседник Котенка считает, что это в первую очередь помогло российской армии установить контроль над городом.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до СВО жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в Минобороны РФ перечислили потери ВСУ под Авдеевкой.

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