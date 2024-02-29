Мэрия Воронежа предупредила о приближении к городу беспилотников

Пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении к Воронежу, зафиксировали в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа», — предупредили в администрации Воронежа.

В мэрии отметили, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. Кроме того, следует отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

Ранее беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

До этого в Курске и Курском районе объявили ракетную тревогу. Губернатор региона Роман Старовойт призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.