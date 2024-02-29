Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мэрия Воронежа предупредила о приближении к городу беспилотников

Зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа

close
100%
Shutterstock

Пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении к Воронежу, зафиксировали в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа», — предупредили в администрации Воронежа.

В мэрии отметили, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. Кроме того, следует отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

Ранее беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

До этого в Курске и Курском районе объявили ракетную тревогу. Губернатор региона Роман Старовойт призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами