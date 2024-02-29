В США планируют передать Украине боеприпасы из запасов Пентагона

Администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине необходимого ей оружия и боеприпасов из запасов Пентагона, несмотря на то, что у правительства США нет денег на их замену. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников и конгрессмена.

Глава комитета сената США по вооруженным силам Джек Рид заявил, что данная инициатива поможет Украине «выиграть время» до согласования конгрессом США нового пакета военной помощи, говорится в статье.

Издание отмечает, что использование запасов Пентагона для поставок Украине практикуется давно, однако на данный момент у Соединенных Штатов оказался исчерпан фонд на возмещение боеприпасов. Именно поэтому власти США приостановили поставки, не желая рисковать обороноспособностью страны.

При этом идею отправки Украине боеприпасов без возможности их заменить поддерживают все больше людей. Это, по словам источника, связано с тем, что у ВСУ заканчиваются артиллерия, средства ПВО и другие боеприпасы.

До этого экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор признал, что у НАТО нет необходимого количества войск для отправки на Украину.

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