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В США заявили об опасности противоспутникового оружия России

Генерал Уайтинг: потенциал РФ по борьбе со спутниками представляет угрозу США

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Rlandmann/Wikimedia commons

В Министерстве обороны США уверены, что российское противоспутниковое оружие представляет собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в комитете сената конгресса США по делам вооруженных сил глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг заявил, что «потенциал России по борьбе со спутниками» представляет собой реальную угрозу национальной безопасности США и может повлиять на возможности американского командования. Он заявил, что «несмотря на бои на Украине и экономические санкции», Россия продолжает развивать свое противоспутниковое оружие.

21 февраля Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году.

23 февраля США потребовали от России не размещать противоспутниковое оружие в космосе.

29 февраля свое мнение по этому вопросу высказал президент России Владимир Путин.

В тот же день Китай осудил действия США по милитаризации космоса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, сколько спутников стран НАТО задействованы в интересах ВСУ.

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