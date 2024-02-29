Путин призвал поддержать стремление бойцов участвовать в новой кадровой программе

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что прием заявок на новую кадровую программу «Время героев» для ветеранов специальной военной операции стартует с 1 марта 2024 года.

«Ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы — назовем ее «Время героев», — сказал российский лидер.

Глава государства попросил Министерство обороны и командиров предусмотреть для бойцов возможность подать заявку на участие в программе, выезжать на очные занятия.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование.