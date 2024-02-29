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Участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование

Путин: участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что участники специальной военной операции (СВО) смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих российских высших учебных заведениях.

Глава государства попросил Министерство обороны РФ, а также командиров боевых соединений поддержать желание солдат и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, предоставить им возможность посещать очные занятия.

Кроме того, ветераны СВО — и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры, — будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии, добавил президент.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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