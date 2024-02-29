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Британский адмирал назвал сложной ситуацию на Украине

Британский адмирал Радакин назвал ситуацию на Украине несомненно сложной

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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начштаба обороны ВС Британии, главный военный советник премьер-министра страны адмирал Тони Радакин заявил, что ситуация на Украине сложная, и она обостряется из-за нехватки боеприпасов. Об этом он сообщил изданию The Washington Post.

Он отметил, что успех российских войск заметен: Вооруженные силы РФ освобождают новые территории.

«Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев», — сказал адмирал.

До этого Радакин заявил, что у Вооруженных сил Украины Украины вряд ли получится начать контрнаступление в 2024 году. Радакин предрек, что Украина вряд ли сможет начать контрнаступление, в лучшем случае — до конца лета, а в худшем — отложит операцию до следующего года. Он обратил внимание, что все больше украинских территорий продолжают переходить под контроль России.

Также в США сообщили о серьезных потерях ВСУ. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine. По данным военных аналитиков издания, потери сильно подорвали боеспособность подразделений ВСУ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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