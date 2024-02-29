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Путин заявил о поставке ракет «Сармат» в войска

Путин: Россия скоро продемонстрирует комплекс «Сармат» на боевом дежурстве

В российские войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения с посланием Федеральному собранию.

«Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — добавил глава государства.

Он также отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) успешно применяется авиационный комплекс «Кинжал». Это вооружение используется для поражения «особо важных целей», сказал Путин.

До этого в МИД России заявили, что ракеты «Сармат» не повлияют на стратегический баланс с США. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, РФ продолжает четко придерживаться закрепленных в Договоре о сокращении стратегических вооружений количественных уровней.

18 ноября новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» был поставлен на опытно-боевое дежурство. В его состав входит одноименная тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Ранее в США удивились потенциалу российского ракетного комплекса «Сармат».

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