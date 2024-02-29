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Путин заявил о планах укрепить группировки ВС РФ на Западном направлении

Путин заявил о планах укрепить западные границы из-за Швеции и Финляндии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении.

Он пояснил, что такое решение связано со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Оно включает темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

Ранее Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе и на Украине.

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