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РИА Новости заявило об ударе ВСУ по своим солдатам при сдаче в плен

РИА: ВСУ ударили дронами по своим военным, когда они сдавались в плен

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Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Госинец утверждает, что он попал под удар украинских беспилотников-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в российский плен южнее поселка Урожайное в Донецкой народной республике. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, FPV-дроны начали уже «разбирать» украинские позиции. В результате этого Госинец получил ранение.

При этом солдат отметил, что российские военные оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых украинскими войсками позиций.

Позднее силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) признали, что ликвидировали свою диверсионную группу в Херсонской области.

Там заявили, что оказавшиеся под огнем военнослужащие служили в 73-м морском центре специальных операций.

Накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинских диверсантов уничтожили при попытке высадить морской десант на побережье Тендровской косы на юге Херсонской области.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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Операция на Украине
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