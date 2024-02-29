На Сахалине военному вынесли приговор за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 годам лишения свободы за отказ выполнять приказ командира и участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что 22 ноября 2023 года мужчина отказался подчиниться командиру, который сказал ему ехать в зону проведения специальной военной операции. Военнослужащий отказался в присутствии своих сослуживцев в воинской части в Сахалинской области. К тому же судья установил, что преступление было совершено в период объявленной в РФ частичной мобилизации, что стало отягчающим обстоятельством.

В итоге россиянина признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Мужчину заключили под стражу в зале суда.

До этого в России возбудили уголовное дело против бывшего российского военнослужащего, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок.