Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Сахалине военному вынесли приговор за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военного осудили на 2,5 года тюрьмы за отказ участвовать в СВО

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 годам лишения свободы за отказ выполнять приказ командира и участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что 22 ноября 2023 года мужчина отказался подчиниться командиру, который сказал ему ехать в зону проведения специальной военной операции. Военнослужащий отказался в присутствии своих сослуживцев в воинской части в Сахалинской области. К тому же судья установил, что преступление было совершено в период объявленной в РФ частичной мобилизации, что стало отягчающим обстоятельством.

В итоге россиянина признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Мужчину заключили под стражу в зале суда.

До этого в России возбудили уголовное дело против бывшего российского военнослужащего, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами