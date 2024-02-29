Россия планирует продолжить освобождение территорий под Донецком, в то время как украинские вооруженные силы (ВСУ) могут столкнуться с новыми катастрофами, аналогичными событиям в Авдеевке. Об этом заявил высокопоставленный аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek.

«Если законопроект о помощи со стороны США не будет принят в ближайшее время, мы можем столкнуться с новыми ситуациями, подобными Авдеевке, по мере того, как Россия будет использовать свои успехи под Донецком», — отметил эксперт.

Фэйнтуш подчеркнул, что после взятия украинского укрепрайона в Авдеевке Россия перешла на более благоприятную для себя местность, что способствует дальнейшему наступлению.

Эксперт также отметил, что поражение под Донецком вызвало кризис в общей стратегии Киева. Он добавил, что Зеленскому будет сложно убедить молодых украинцев продолжать сражаться до последнего в укрепленных позициях, подобных Артемовску и Авдеевке, ради сохранения текущей линии фронта.

»Украина уступает как по численности личного состава, так и по количеству артиллерии вдоль фронта, и Зеленский оказался в политическом тупике», — заключил Фэйнтуш.

Город Авдеевка расположен менее чем в 10 км к северу от Донецка.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Вывод войск из Авдеевки, по данным западных СМИ, был одной из причин разногласий президента Украины с прежним главнокомандующим ВСУ. Валерий Залужный, по данным Bild, хотел вывести военных из города несколько недель назад, но Зеленский отказался и 30 декабря сам приехал в Авдеевку.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.