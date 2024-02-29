Bild опубликовал четырехэтапный «план» нападения РФ на НАТО

Немецкое издание Bild опубликовало теоретический план возможного нападения России на НАТО, ссылаясь на официальный документ, представленный парламенту. Согласно этому документу, под нападением со стороны России подразумевается «коренное изменение обстановки по безопасности для всей Европы».

По мнению авторов материала, первым этапом агрессии России против стран НАТО станет масштабная кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальных сетях. Целью Москвы будет разделение общества, дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Также предполагаются кибератаки и нападения на критическую инфраструктуру, такие как электросети и плотины.

Второй этап, согласно документу, будет характеризоваться крупными военными маневрами российских войск у границ альянса, на что НАТО ответит развертыванием своих сил на восточной границе. Это может привести к появлению беженцев. Усиление шпионажа, актов саботажа и кибератак также будут характерны для этого этапа.

Третий этап предполагает непосредственное военное нападение России на страны НАТО, с Германией в числе потенциальных целей. Также ожидается массовое выведение из строя спутников.

На четвертом этапе конфликта российские войска могут начать прорываться на территорию Германии, что приведет к боям на суше, в море и в воздухе. Авторы документа опасаются возможного применения Россией биологического, химического и тактического ядерного оружия, а также некоего ядерного электромагнитного импульса.

Это не первый раз, когда Bild публикует подобные сценарии нападения России на НАТО. В январе издание сообщало о возможном поражении Украины и гибридной агрессии против стран Прибалтики со ссылкой на «секретный документ» бундесвера.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.