Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку близ Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

«Противовоздушная оборона отреагировала на вражеские цели в окрестностях столицы Дамаска», – говорится в сообщении вещателя.

По его данным, в небе над Дамаском слышны взрывы.

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