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Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку близ Дамаска

Al Ikhbariya: средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска

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SANA/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

«Противовоздушная оборона отреагировала на вражеские цели в окрестностях столицы Дамаска», – говорится в сообщении вещателя.

По его данным, в небе над Дамаском слышны взрывы.

28 февраля 5 ракет и беспилотник ударили по американской базе на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

26 февраля террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

19 февраля по базе Соединенных Штатов на месторождении газа «Конико» на востоке Серии выпустили четыре ракеты.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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