В ролике от Минобороны заметили новейшее оружие

Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение» заметили в ролике министерства обороны России про выполнение государственного оборонного заказа. Ролик был размещен в Telegram-канале российского военного ведомства.

Видео посвящено визиту министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

Реактивная система залпового огня «Возрождение» представляет из себя двухкалиберную систему, которая способна действовать также в качестве минного заградителя — предполагается, что часть направляющих иного калибра предназначены для запуска ракет с минами. Об этом заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Данная система впервые попала на видео. Кроме обычных ракет и ракет с минами, «Возрождение» будет обладать возможностью запуска снарядов тяжелых огнеметных систем.

До этого научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» в Туле увеличило выпуск снарядов в четыре раза.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.