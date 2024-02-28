Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ролике от Минобороны заметили новейшее оружие

Новейшую РСЗО «Возрождение» заметили в ролике Минобороны про выполнение ГОЗ

Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение» заметили в ролике министерства обороны России про выполнение государственного оборонного заказа. Ролик был размещен в Telegram-канале российского военного ведомства.

Видео посвящено визиту министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

Реактивная система залпового огня «Возрождение» представляет из себя двухкалиберную систему, которая способна действовать также в качестве минного заградителя — предполагается, что часть направляющих иного калибра предназначены для запуска ракет с минами. Об этом заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Данная система впервые попала на видео. Кроме обычных ракет и ракет с минами, «Возрождение» будет обладать возможностью запуска снарядов тяжелых огнеметных систем.

До этого научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» в Туле увеличило выпуск снарядов в четыре раза.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами