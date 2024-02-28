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Депутат сообщил об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

Депутат Швыткин: Россия продолжает отодвигать демилитаризованную зону от Донецка

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают отодвигать демилитаризованную зону от Донецка. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

Таким образом депутат отреагировал на взятие российскими войсками под контроль Петровского (украинское название — Степовое) на Авдеевском направлении. Швыткин отметил, что Петровское находится в пяти километрах в направлении северо-запада от Авдеевки, поэтому, взяв его, российские солдаты смогли занять более выгодные рубежи.

«Мы еще дальше отодвинули демилитаризованную зону от Донецка и от Авдеевки, которая находится уже под нашим контролем. Мы расширили зоны ответственности наших подразделений, то есть мы сегодня контролируем еще дополнительно территории, которые были в свое время под гнетом Вооруженных сил Украины», — пояснил он.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что в ходе взятия под контроль поселка российскими войсками уничтожена западная бронетехника.

«Это подтверждает то, что наши подразделения на Авдеевском направлении продолжают развивать успех и не дают возможности противнику сформировать линию фронта», — заключил Швыткин.

До этого Владимир Кличко — брат мэра Киева Виталия Кличко заявил, что ВСУ после потери Авдеевки столкнутся с эффектом домино, если Запад перестанет оказывать помощь.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение танка Abrams.

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