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Украинский военный ожидает, что ВСУ продолжат отступать без помощи Запада

Солдат ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за медленной помощи Запада

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Alex Babenko/AP

Украина будет продолжать отступать из-за заминок в поступлении помощи с Запада. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Сейчас» младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Юрий Гудыменко.

«Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что в любом случае наступление российской армии будет продолжаться, и этому нужно продолжать противостоять.

В ночь на 17 февраля новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей. Он также посетовал, что город пришлось покинуть из-за дефицита вооружений.

Позже министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли Авдеевку под контроль.

Ранее брат мэра Киева предупредил об эффекте домино после потери Авдеевки

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