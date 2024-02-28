Российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе села Синьковка Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Российские военные также отразили семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и села Терны.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

По данным ведомства, ВСУ в результате этих действий потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в селе Работино Запорожской области продолжаются тяжелые позиционные бои. По его словам, большая часть населенного пункта находится в серой зоне.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.