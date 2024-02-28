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В конгрессе США заявили о невозможности поражения Путина на Украине

Конгрессмен Джонсон: президент России Путин не проиграет в конфликте на Украине

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не потерпит поражения в конфликте на Украине. Таким мнением поделился сенатор из Республиканской партии США Рон Джонсон на своей странице в социальной сети X.

«Нам нужно взглянуть в лицо реальности. Путин не проиграет в этом конфликте, военная машина России только растет», — добавил сенатор.

По мнению Джонсона, США необходимо прекратить ослаблять свою же страну расходами, которые приводят к дефициту бюджета, открытыми границами и борьбой с ископаемым топливом.

До этого американский миллиардер, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявлял сенаторам-республиканцам США, что Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не может проиграть в конфликте на Украине.

В начале февраля Илон Маск выразил свое согласие с мнением Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. По словам бизнесмена, США переусердствовали, превращая доллар в оружие.

Ранее Трюдо оговорился о победе России на Украине.

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