Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Депутат счел «не новостью» появление западного спецназа на Украине

Депутат Чепа подтвердил, что западные спецслужбы обучают бойцов ВСУ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Западные спецслужбы не переставали обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, советники были с самого начала, еще до начала спецоперации. Перед ними стояла задача тренировать и передавать технику.

«Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости», — отметил Алексей Чепа.

Он обратил внимание, что о непосредственном участии западных боевых частей в операциях на линии соприкосновения данных пока нет.

До этого депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не удивлен присутствию западного спецназа на Украине.

Накануне доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине, допустил нахождение западных военных, которые не принимают участие в боях, на территории страны.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами