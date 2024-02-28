Депутат счел «не новостью» появление западного спецназа на Украине

Западные спецслужбы не переставали обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, советники были с самого начала, еще до начала спецоперации. Перед ними стояла задача тренировать и передавать технику.

«Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости», — отметил Алексей Чепа.

Он обратил внимание, что о непосредственном участии западных боевых частей в операциях на линии соприкосновения данных пока нет.

До этого депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не удивлен присутствию западного спецназа на Украине.

Накануне доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине, допустил нахождение западных военных, которые не принимают участие в боях, на территории страны.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.