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Брат мэра Киева предупредил об эффекте домино после потери Авдеевки

Брат мэра Кличко предупредил об эффекте домино для ВСУ после потери Авдеевки

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери Авдеевки столкнутся с эффектом домино, если Запад перестанет оказывать помощь, считает Владимир Кличко — брат мэра Киева Виталия Кличко. Его слова приводит немецкое издание Focus.

По словам Кличко, Авдеевка может стать не последней территориальной потерей для Украины.

«Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — уверен брат мэра Киева.

До этого главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ не подготовили заранее линию обороны к западу от Авдеевки. Он добавил, что сейчас украинские солдаты вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта. По его словам, ВСУ выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение танка Abrams.

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