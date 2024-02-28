Рогов заявил об авиаударах по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удары по тыловым местам снабжения подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА Новости.

«Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино», — сказал он агентству.

По его данным, для ударов по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ на Ореховском направлении российские военные использовали фугасные авиабомбы.

Основные удары, по словам Рогова, пришлись по пригороду Орехова и в районе поселка Малая Токмачка. С этих мест идет снабжение украинских военных в Работино, утверждает он.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что украинские военные ведут активные инженерные работы по минированию северной стороны Работино. По его мнению, это может говорить о том, что ВСУ готовятся к выведению войск из населенного пункта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.