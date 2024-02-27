Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсонской области

Сальдо заявил о ракетной атаке ВСУ на село Железный Порт в Херсонской области

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

ВСУ атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевская хунта совершила очередной теракт против херсонцев — в результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа. Предварительно, без жертв. Спасатели осматривают завалы», — написал Сальдо.

27 февраля министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили 69 беспилотников ВСУ за сутки.

В этот же день Минобороны заявило, что а Авдеевском направлении ВС России уничтожили до 485 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации средствами ПВО сбили самолет ВСУ Су-25 в Николаевской области.

Днем 27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта.

Ранее стало известно о переломном моменте в украинском конфликте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами