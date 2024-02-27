Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсонской области

ВСУ атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевская хунта совершила очередной теракт против херсонцев — в результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа. Предварительно, без жертв. Спасатели осматривают завалы», — написал Сальдо.

27 февраля министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили 69 беспилотников ВСУ за сутки.

В этот же день Минобороны заявило, что а Авдеевском направлении ВС России уничтожили до 485 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации средствами ПВО сбили самолет ВСУ Су-25 в Николаевской области.

Днем 27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта.

Ранее стало известно о переломном моменте в украинском конфликте.