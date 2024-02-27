ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой

Подразделения Вооруженных сил Украины покинули часть позиций на второй линии обороны у села Орловка под Авдеевкой из-за массированных атак российских сил. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Позиции украинских формирований у села Орловка, куда ВСУ в том числе отвели часть оставшейся авдеевской группировки, подвергаются мощным ударам нашей армии», — сказал он.

В результате одного мощного удара часть позиций у населенного пункта были уничтожены вместе с личным составом. По словам Кимаковского, солдаты ВСУ сбежали с позиций.

До этого подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Ласточкино, после чего «продолжили улучшать положение по переднему краю», сообщили в Минобороны России.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

Ранее российский военный прокомментировал вывод войск ВСУ из Ласточкино.