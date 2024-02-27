Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой

В ДНР сообщили, что ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины покинули часть позиций на второй линии обороны у села Орловка под Авдеевкой из-за массированных атак российских сил. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Позиции украинских формирований у села Орловка, куда ВСУ в том числе отвели часть оставшейся авдеевской группировки, подвергаются мощным ударам нашей армии», — сказал он.

В результате одного мощного удара часть позиций у населенного пункта были уничтожены вместе с личным составом. По словам Кимаковского, солдаты ВСУ сбежали с позиций.

До этого подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Ласточкино, после чего «продолжили улучшать положение по переднему краю», сообщили в Минобороны России.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

Ранее российский военный прокомментировал вывод войск ВСУ из Ласточкино.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами