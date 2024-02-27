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Российский военный рассказал об активных действиях ВС РФ в Работино

РИА Новости: российские военные ведут активные действия в Работино

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Алексей Майшев/РИА Новости

Боец полка 1430 Вооруженных сил РФ рассказал РИА Новости, что российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

По словам военного, российская артиллерия работает постоянно.

«Все парни — смелые, пытаются поднять друг другу моральный дух. Никто назад не идет. Все рвутся на передовую, даже те, кто сидят на местах в тылу, рвутся в перед», — сказал боец полка 1430.

До этого военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов высказал мнение, что в скором времени российские военные возьмут под свой контроль село Работино, которое является стратегически важным участком на Запорожском направлении.

25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские солдаты вошли в Работино и продолжают вести наступление.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в населенном пункте идут ожесточенные бои.

Ранее в Госдепе США назвали сроки специальной военной операции РФ на Украине.

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