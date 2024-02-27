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Израиль хочет передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах

Израиль запланировал отдать Киеву системы предупреждения о ракетных ударах

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Shutterstock/lunopark

Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА. Такой информацией поделился постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет ТАСС.

«Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения», -— сказал Эрдан на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, они нужны Киеву для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в настоящий момент на руках у граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц неучтенного оружия.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно проверить и при необходимости модернизировать систему оперативного обнаружения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране.

Согласно документу, правительству РФ надлежит контролировать эффективность работы государственной информсистемы мониторинга в области межнациональных взаимоотношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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