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Путин заявил об укреплении ударного потенциала Сил специальных операций

Путин заявил о дальнейшем усилении ударного потенциала Сил специальных операций

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять Силы специальных операций (ССО) и их ударный потенциал, сообщает РИА Новости.

Путин в видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций подчеркнул, что ССО будут укрепляться и дальше, повысится их мобильность, ударный потенциал, оснащение оружием и техникой нового поколения.

Глава государства отметил, что усиление ССО является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота России.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин принес поздравления с профессиональным праздником личному составу Сил специальных операций. В своем видеообращении российский лидер отметил их героизм в боях и подчеркнул, что военные с честью выполняют боевые задачи и готовы отстаивать национальные интересы РФ в любой точке мира.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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