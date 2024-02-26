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В Кремле ответили на вопрос о сроках СВО

Песков о влиянии успехов ВС России на сроки СВО: не нужно забегать так далеко

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Виталий Аньков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, могут ли недавние успехи бойцов Вооруженных сил РФ повлиять на сроки проведения специальной военной операции СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас не нужно забегать так далеко», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что ВС РФ ведут планомерную и очень напряженную работу.

«Пожелаем успехов нашим доблестным военным», — добавил Песков.

18 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине разрешится за три месяца. Заявление дипломата прозвучало после слов Пескова, который предупредил, что СВО начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому может идти дольше планируемого.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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Операция на Украине
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