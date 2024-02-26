Украина заключила первый контракт с оборонным ведомством Швеции

Украина заключила первый прямой контракт с Шведским управлением оборонных материалов FMV. Об этом сообщает Telegram-канал минобороны Украины.
Документ был подписан во время визита в Киев министра обороны Швеции Пола Йонсона. Какие именно поставки и в каких объемах ожидаются из Швеции, в публикации не говорится.
«Известия» уточняют, что предварительное соглашение о сотрудничестве между FMV и министерством обороны Украины было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.
FMV — правительственное агентство, отвечающее за поставки необходимых материалов Вооруженным силам Швеции.
24 февраля сообщалось, что Швеция предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $7,19 млн.
20 февраля в Стокгольме заявили, что Швеция после поставок ВСУ не может восполнить запасы оружия.
Ранее стало известно, что в Швеции рассматривают РФ как «наибольшую угрозу» стране.