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Украина заключила первый контракт с оборонным ведомством Швеции

Минобороны Украины подписало контракт с шведским правительственным агентством

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Thomas Peter/Reuters

Украина заключила первый прямой контракт с Шведским управлением оборонных материалов FMV. Об этом сообщает Telegram-канал минобороны Украины.

Документ был подписан во время визита в Киев министра обороны Швеции Пола Йонсона. Какие именно поставки и в каких объемах ожидаются из Швеции, в публикации не говорится.

«Известия» уточняют, что предварительное соглашение о сотрудничестве между FMV и министерством обороны Украины было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

FMV — правительственное агентство, отвечающее за поставки необходимых материалов Вооруженным силам Швеции.

24 февраля сообщалось, что Швеция предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $7,19 млн.

20 февраля в Стокгольме заявили, что Швеция после поставок ВСУ не может восполнить запасы оружия.

Ранее стало известно, что в Швеции рассматривают РФ как «наибольшую угрозу» стране.

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