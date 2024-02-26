Россия попросила Украину помочь в возвращении 24 раненых в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что попросила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца оказать содействие в возвращении в РФ 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.

Она также заявила, что ждет ответа на свое обращение.

16 февраля депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что РФ и Украина произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет останавливать обмен пленными с Украиной из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76.

31 января в Минобороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

Ранее Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат.