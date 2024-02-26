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Путин подписал указ о включении новых регионов в ЮВО

Путин распорядился включить ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в ЮВО

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин включил новые регионы страны в состав Южного военного округа (ЮВО). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что теперь в Южный военный округ входят 19 российских субъектов. В том числе это касается Запорожской и Херсонской областей. Также в состав ЮВО вошли Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР), пишет RT.

«Настоящий указ вступает в силу с 1 марта 2024 года», — говорится в тексте.

При этом в документе подчеркивается, что кабинет министров РФ должен внести в свои акты изменения и привести их в соответствие с распоряжением главы государства. Процесс необходимо завершить в течение трех месяцев.

21 февраля федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» подало уведомление о своей реорганизации. В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) уточняется, что реорганизация представляет собой разделение. По данным базы СПАРК, речь идет о создании двух отдельных ФКУ — «Объединенного стратегического командования Московского военного округа» и «Объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил необходимость реорганизации Западного военного округа (ЗВО).

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