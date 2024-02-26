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ВСУ обстреляли село Колотиловка в Белгородской области

Гладков: дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Колотиловка в Белгородской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет», — написал он.

Повреждения получил частный жилой дом — выбиты окна, побита кровля. Оперативные службы работают на месте, уточняет RT.

25 февраля Гладков сообщил, что за сутки более 10 беспилотников ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области. По словам губернатора, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, а над селом Никольское системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский дрон.

До этого в Белгороде мужчину обвинили в поддержке Украины из-за желто-голубого тента на крыше дома. При этом владелец дома отрицает связь своей крыши с украинским флагом — он предложил найти ему красный тент.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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