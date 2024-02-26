Польша призвала срочно превзойти Россию в производстве вооружений

Западным странам необходимо в ближайшие месяцы превзойти Россию в производстве боеприпасов и иных видов вооружений. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

После встречи с канадским премьером Джастином Трюдо Туск выразил мнение, что «богатые страны Запада» должны сообща перекрыть российские военные возможности в сфере производства вооружений.

«Нам хватит и денег, и технологий, и экономической мощи с каждой точки зрения, начиная от населения и заканчивая наукой», — сказал Туск.

25 февраля на Украине заявили о превышающих возможности США и ЕС потребностях ВСУ.

В тот же день стало известно, что ВПК Европы столкнулся с проблемами при производстве оружия для Украины. Издание The Washington Post констатировало, что полное наращивание европейским ВПК производства вооружения «может быть достигнуто слишком поздно».

Ранее в США подсчитали объем вооружений, израсходованных на украинский конфликт.