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Польша призвала срочно превзойти Россию в производстве вооружений

Туск: богатым странам Запада нужно превзойти Россию в производстве вооружений

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Efrem Lukatsky/AP

Западным странам необходимо в ближайшие месяцы превзойти Россию в производстве боеприпасов и иных видов вооружений. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

После встречи с канадским премьером Джастином Трюдо Туск выразил мнение, что «богатые страны Запада» должны сообща перекрыть российские военные возможности в сфере производства вооружений.

«Нам хватит и денег, и технологий, и экономической мощи с каждой точки зрения, начиная от населения и заканчивая наукой», — сказал Туск.

25 февраля на Украине заявили о превышающих возможности США и ЕС потребностях ВСУ.

В тот же день стало известно, что ВПК Европы столкнулся с проблемами при производстве оружия для Украины. Издание The Washington Post констатировало, что полное наращивание европейским ВПК производства вооружения «может быть достигнуто слишком поздно».

Ранее в США подсчитали объем вооружений, израсходованных на украинский конфликт.

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