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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в зоне боевых действий

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1175 бойцов на всех направлениях фронта

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 1175 солдат в зоне боевых действий. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав сводку о ситуации на поле боя в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, наибольшие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы на Донецком направлении. Украинские подразделения на этом участке фронта потеряли более 420 военнослужащих, а также лишились одной артиллерийской установки М777 и одной станции контрбатарейной борьбы.

Кроме того, ВСУ потеряли до 410 солдат на Авдеевском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что вместе с этим российские войска вывели из строя один украинский танк и 20 автомобилей.

Еще до 150 и до 145 бойцов недосчитались бригады ВСУ на Южно-Донецком и Купянском направлениях соответственно. Суточные потери украинских войск на Херсонском направлении составили до 50 человек.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала боевых действий армия страны потеряла всего 31 тыс. солдат. Комментируя его слова, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил украинского лидера в кратном занижении соответствующих показателей.

Ранее в Европейском парламенте (ЕП) подсчитали потери ВСУ с момента эскалации конфликта.

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