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ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские войска нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой народной республики.

В военном ведомстве сообщили, что в районе Новомихайловка ДНР были отражены три штурмовые атаки ВСУ. Потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, а также два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийская система М777.

До этого сообщалось, что военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» ежедневно обезвреживают до 400 мин в Авдеевке в ДНР.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в ВСУ заявили о сложной обстановке на фоне сдачи Авдеевки и Крынок.

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