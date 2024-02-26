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Российские военные поразили норвежскую установку ЗРК в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ поразили установку ЗРК NASAMS производства Норвегии

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Российские военные поразили установку зенитно-ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В операции участвовали оперативно-тактические самолеты, беспилотные, ракетные войска и артиллеристы ВС РФ.

Помимо установки, российские силы поразили военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины в 107 районах.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии города Авдеевка под контроль.

Согласно информации ведомства, всего с 24 февраля 2022 года ВСУ лишились 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотников, 474 ЗРК, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ перечислили потери ВСУ под Авдеевкой.

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Операция на Украине
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